苦しい状況を打破すべく、ベッツが見出した「マインドセット」とは(C)Getty ImagesMVPも手にした栄光のキャリアでも「最悪の1年」に目を背けず、真剣に向き合っている。ドジャースのMVPトリオの1人、ムーキー・ベッツだ。春先から不振に悩まされてきた。【動画】出た！ベッツに待望のホームラン！ 会心だったシャーザー打ちを見よインフルエンザ感染によって約11キロの減量に見舞われて始まった今季は、遊撃手に本格転向した