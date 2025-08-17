◇明治安田Ｊ１リーグ 第２６節横浜ＦＭ３−１清水（１６日・ＩＡＩスタジアム日本平）清水はホームで横浜ＦＭに１―３で敗れ、３試合ぶりの黒星を喫した。ＭＦ嶋本悠大（１８）ら前節（１０日）の広島戦で存在感を見せた選手を中心にスタメンが組まれたが、前半だけで２失点。後半から出場したＦＷ北川航也（２９）が後半４５分に１点返すのが精いっぱいだった。ホームでは今季４敗目（国立１試合含む）。１３位を維持した