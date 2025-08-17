ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 石川梨華 博識ぶりに感心したアイドル明かす「銀座に行ったらナンバ… スポニチアネックス 石川梨華 博識ぶりに感心したアイドル明かす「銀座に行ったらナンバーワン取れる」さんまも太鼓判 2025年8月17日 6時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 元モーニング娘 の石川梨華が16日のラジオで、感心したアイドルを明かした 「銀座に行ったらナンバーワン取れるくらい勉強していて」と告白 記事を読む おすすめ記事 宝塚星組トップ礼真琴 宝塚生活に別れ「最高の宝塚人生だったぞ」 2025年8月10日 20時34分 『あんぱん』“千尋” 中沢元紀、1st写真集の発売日は10.1に「宝物のような1冊になったらうれしい」 2025年8月13日 12時0分 久住小春、アイドル時代を回顧 ダイエット検定取得＆インスタ撮影のコツも 2025年8月12日 13時0分 いぎなり東北産・葉月結菜は野球観戦大好き！楽天選手に私たちの楽曲を登場曲にしてもらうのが夢 2025年8月16日 7時0分 テレ朝連ドラで作品の垣根超え異例コラボ 『大追跡』に『誘拐の日』登場人物がサプライズ登場 2025年8月13日 21時55分