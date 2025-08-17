夏休みだからできる体験は子どもの成長を促す一方で、長期の休み期間は、自宅でも外出中でも“子どもだけになる時間”が増える傾向にある。子どもの思いがけない事故や事件を防ぐために最も大切なことは、子ども自身の「とっさの判断力」――こう話すのは、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』（ダイヤモンド社）の著者・滝乃みわこ氏だ。子どもの判断力を育てる過程に、大人の言動