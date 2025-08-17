１７日午前６時１３分頃、日向灘を震源とする地震があり、宮崎市などで震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは５・８と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４宮崎市、宮崎県美郷町、串間市、国富町▽震度３宮崎県椎葉村、福岡県筑前町、佐賀県神埼市、熊本県阿蘇市、大分県臼杵市、鹿児島市など