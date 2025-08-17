お笑いタレントの明石家さんま（70）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。アイドルに必要なことについて語った。さんまから「アイドルとは？」と聞かれた「モーニング娘。’25」の横山玲奈は「どこにいても存在感がある人はすごいなって。鞘師さんは、どこにいても端っこにいても後にいてもすぐ目につく、ハロープロジェクトのコンサートで何十人いる中でも、どこにいても勝手に目に入ってく