全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１６日、柔道とセーリング（ヨット）がそれぞれ岡山、和歌山県で行われた。柔道女子団体では桐蔭学園（神奈川）が準優勝した。織茂永愛主将（３年）は「決勝では自分が負けて、キャプテンとして情けない試合をしてしまった。（１７日の）個人戦では（団体で敗れた）森田七海選手と再戦する可能性があるので雪辱して、優勝したい」と話した。