17日午前6時13分ごろ、宮崎県で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は日向灘で、震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（M）5.8と推定される。日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれないが、被害の心配はない。各地の震度は次の通り。震度4＝宮崎、宮崎松橋、宮崎佐土原、串間市役所、国富、美郷田代（宮崎）