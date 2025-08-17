東京・葛飾区で、動物愛護ボランティアとして活動する高沢守さん（@MamoruTakazawa）が、自転車での帰宅中に見知らぬ男から突然後頭部を殴られる事件に遭遇しました。高沢さんはX（旧Twitter）でその詳細を投稿し、大きな反響を呼んでいます。【写真】自転車に乗っている時に突然、後頭部を殴られたという早朝の給餌活動から一転、坂道での襲撃事件が起きたのは朝6時頃。雨の予報だったため、高沢さんは5時から地域猫たちへの給餌