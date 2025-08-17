8月17日未明、東名高速上りの菊川IC～相良牧之原ICの間で、乗用車1台が燃える火事がありました。運転手（18）は避難し、けがはありませんでした。 8月17日午前2時半すぎ、高速道路上の非常電話で乗用車の運転手（18）から「車が燃えている」と通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められ、この火事によるけが人はいませんでした。 この火事の影響で、東名高速道路上りの菊川ICから相良牧之原ICまでの間が1時間