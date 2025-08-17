◆米大リーグドジャース―パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、本拠地パドレス戦前にパドレスのダルビッシュ有投手と再会し、約１８分間、野球談義に花を咲かせた。佐々木は１４日（同１５日）、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地・アルバカーキ戦に