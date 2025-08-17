第２子妊娠を発表した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３３）が１７日までに自身のＳＮＳを更新。我慢していることを明かした。インスタグラムで「は〜ビール飲みたい！気持ちを抑えてノンアルビールで」とグラスを手に持つ姿を披露した。ミディアムヘアで白のトップスを身にまとっており「レイヤーカット入れてもらってから毛先ワンカールでセット完了！暑いからコ