（写真左から）青柳佑芽さん、鍛治島彩さん、鈴木志乃さんが経験談を語ってくれた（撮影／梅谷秀司）【撮り下ろし写真】リスク対策講座の様子や、盗撮まがいの被害経験を語るアップアップガールズグループのメンバーたち著名人が自らアカウントを持ち、SNSで発信するようになって久しい。自由に投稿できる場が増えたことで、時にはその発言が炎上したり、居場所の特定や殺害予告など、自身の身に危険が及ぶようなことも起きている