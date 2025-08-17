【ラ・リーガ第1節】(メスタージャ)バレンシア 1-1(前半0-0)ソシエダ<得点者>[バ]ディエゴ・ロペス(57分)[ソ]久保建英(60分)<警告>[バ]ホセ・ガヤ(27分)[ソ]ベニャト・トゥリエンテス(45分+3)、アイエン・ムニョス(67分)観衆:45,333人└久保建英が今季初ゴール! ソシエダ4年目で3度目の開幕戦弾