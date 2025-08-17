◇プロ野球セ・リーグ 阪神3-0巨人(16日、東京ドーム)先発し3回3失点で負け投手となった巨人・井上温大投手が反省の弁を口にしました。長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として行われたこの日、大事な先発マウンドを託された井上投手。しかし立ち上がりの初回、先頭の近本光司選手に四球を与えると、森下翔太選手にレフトスタンド上段へ特大の先制2ランホームランを被弾しました。さらに3回にも大山悠輔選手にタイムリー2ベースを許