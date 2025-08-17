全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１６日、柔道とセーリング（ヨット）がそれぞれ岡山、和歌山県で行われた。セーリング男子ＩＬＣＡ６級では鎌倉学園の遠藤海之流選手（３年）が優勝した。遠藤選手は「大会序盤から順位が安定していたので、１点差で迎えた最後のレースでも勝負できた。緊張していたが、先輩の助言で冷静にやりきれた。セーリングを通じて刺激し合える仲間と出会えた」と話した。