「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）広島が快勝し、４位に再浮上した。先発・森下は６回２失点で９登板ぶりの白星となる６勝目。新井貴浩監督は右腕について「よく粘ってゲームをつくった」と称賛していた。以下、新井監督の主な一問一答。◇◇−森下は立ち上がりは苦しんでいたが、２失点で踏ん張った。「粘りながら投げたと思います。あまり調子は良くなかったと思うけど、よく粘ってゲームをつ