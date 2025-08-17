17日午前6時30分、静岡県と気象台は、浜松市南部、浜松市北部、掛川市、森町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞警戒解除地域では、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので注意してください。＜解除された市区町村＞・浜松市南部・浜松市北部・掛川市・森町