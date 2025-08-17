お台場と豊洲の間、有明にできた「有明ガーデン」（筆者撮影）【写真アリ】若い家族がどんどん移住する街・有明。かつては地味な街だったが、現在はどんどん洗練されているお台場と豊洲の間で影を潜めていた有明。今では、住む人も訪れる人も増加したーー。さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「有明」周辺を歩く。新橋駅からゆりかもめで30分弱。有明は、お台