櫻井翔が主演する土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第6話が16日に放送され、菊池風磨演じる“青鬼”こと大和がピンチを迎えると、ネット上には「どうなってんの!?」「仲間割れ？」「さすがに想定外」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】警視庁警備部長・屋代（高橋克典）の“闇”も明らかに！テレビ局を占拠した武装集団「妖（あやかし）