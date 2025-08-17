◇スペイン1部開幕節Rソシエダード1ー1バレンシア（2025年8月16日バレンシア）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が16日、敵地バレンシア戦で先発出場。注目の新シーズン開幕戦で後半15分に豪快な同点ゴールを決め、1ー1の引き分けに持ち込む活躍。チーム加入後、自身が得点を決めた試合は21勝2分けと“不敗神話”を継続させた。久保はRソシエダードで4シーズン目となる今季も開幕戦スタメン出場。前半25分