元「モーニング娘。」のタレント石川梨華（40）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。夫で巨人の野上亮磨コーチ(38）について「やっぱりコーチなんだ」と感心した出来事を明かした。巨人・田中将大投手についての話題となった時石川は毎試合「祈るような気持ちで」応援していると語った。田中将は、4月3日の中日戦（バンテリンD）で移籍後初となる今季初勝利、日米通算198勝目を挙げたが、その