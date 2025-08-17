◇陸上アスリートナイトゲームズ最終日（１６日、福井県営陸上競技場）男子１１０メートル障害決勝で、昨年のパリ五輪５位入賞の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝が１２秒９２（追い風０・６メートル）の日本新記録を樹立し優勝した。自身と泉谷駿介（２５）＝住友電工＝が持っていた従来の記録（１３秒０４）を０秒１２更新し、日本人初の１２秒台突入となった。今季世界２位、昨年パリ五輪優勝タイム（１２秒９９）も上回る