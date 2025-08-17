◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―６ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンドーム）ほえた。プロ初先発したＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手（２６）は、７回無死一塁、細川を１４８キロ直球で空振り三振に斬り、腹の底から叫んだ。７回２安打無失点。球団のドラフト１位では０６年の山口以来、１９年ぶりの初登板勝利を挙げ「やるべきことができたので、１００点だったと思います」と笑った。先発予定のケイが腰の違和感で登板を回避