◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２第２日（１６日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、柏原明日架（富士通）が８バーディー、１ボギーの６５をマークし通算１０アンダーで首位に浮上。２０１９年マスターズＧＣレディース以来６年ぶりとなる３勝目に王手をかけた。「まずまずのゴルフだった。チャンスで確実にバーディーが取れたので評価したいけど、もったいないボギーがあ