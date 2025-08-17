日本ハムの伊藤大海投手（２７）は１６日、先発する１７日の楽天戦（楽天モバイル）へ向け同所で汗を流した。シーズンも終盤に入ってくる中で、コンディションは良化していることを強調。今季４試合に登板し３勝０敗、防御率１・９３と好相性の楽天戦だが、油断なくマウンドに上がる。疲労が蓄積するこの時期、コンディション維持の難しさも漏らしていたが、改善の手応えがある。「だいぶいい感じになってきた。丁寧にいかなき