◆イースタンリーグ日本ハム１−４ロッテ（１６日・エスコン）日本ハムの二刀流ドラ１・柴田獅子投手（１９）＝福岡大大濠＝が１６日、エスコンで開催されたイースタン・ロッテ戦に「２番・投手兼ＤＨ」のリアル二刀流として先発。プロ入り初の投手＆打者同時出場を果たした。先発投手としては２回１安打４奪三振で無失点。打っては４打数１安打だった。初回を無失点に抑えた柴田は、すぐさま打席に向かった。リアル二刀流デ