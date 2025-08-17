【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（8月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）【映像】カーショー、笑顔で指揮官と抱擁の“粋な光景”ドジャースのカーショー投手がパドレスとの首位攻防戦に先発登板。レジェンド左腕は安定した投球を見せて6回1失点にまとめるなどチームの勝利に貢献した。降板後、ロバーツ監督と抱擁する姿がファンの心に刺さったようだ。前カードのエンゼルス戦では投打が嚙み合わず、ま