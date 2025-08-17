気象庁によりますと、17日午前6時13分ごろ、地震がありました。この地震によって日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。震度4を観測したのは、宮崎市、串間市、国富町、宮崎美郷町、震度3を観測したのは、筑前町、神埼市、白石町、熊本南区、八代市、人吉市、玉名市、宇土市、宇城市、阿蘇市、熊本美里町、長洲町、産山村、熊本高森町、西原村、嘉島町、芦北町、多良木町、山江村、あさぎり町、佐伯市、臼杵