先発登板日に大谷が舞台裏で見せる“姿”とは？(C)Getty Images大谷翔平の投打二刀流が現球界にあって「唯一無二」と言われる理由は、多岐にわたる。当然ながら本人の図抜けたポテンシャルがあってこそ成り立つものではあるが、それだけでこなせるほどメジャーリーグは甘くない。何よりも打者と投手をこなし続けるだけのフィジカルがなければ継続的なプレーは叶わない。【動画】思わずあんぐり…大谷翔平の“変顔”をチェック