16日、J3リーグは第23節が行われ、9位の松本山雅FCは13位のFC琉球とホームサンプロアルウィンで対戦。1万1000人を超えるサポーターが集まる中、前半13分に先制を許し追いかける展開に。後半に、今月千葉から期限付き移籍した林誠道を投入すると、後半33分、細かくつないでゴール前に侵入し、最後は林がネットを揺らして同点に。1対1で勝ち点1を分け合い、順位を10位に下げました。次節は23日に、ア