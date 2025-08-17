16日 、J3リーグは3週間ぶりとなるリーグ戦の第23節が行われ、17位のAC長野パルセイロは首位のヴァンラーレ八戸とホーム長野Uスタジアムで対戦。前半10分コーナーキックから失点し、1点を追いかける展開となったパルセイロ。後半には攻撃的な選手を次々と投入し、ロングボールを使いながら相手陣内に攻め込み、6本ものシュートを打ったもののネットを揺らすことはできず。0-1で敗