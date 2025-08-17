SOMPO WEリーグの第2節、AC長野パルセイロ・レディースはアウェーでマイナビ仙台と対戦。序盤から一進一退の攻防が続き、両者無得点で試合が進みます。それでも、試合終了間際、松久保のシュートがネットを揺らしたものの、オフサイドの判定。その後スコアは動かず、0-0で勝ち点1を分け合いました。次節は24日に、アウェーで大宮と対戦します。