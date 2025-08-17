トランプ米大統領＝15日、アンカレジ（AP＝共同）【アンカレジ共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は16日、トランプ大統領が15日の米ロ首脳会談後、欧州首脳らに、ロシアとの戦闘終結後のウクライナに米国が「安全の保証」を提供する可能性に言及したと報じた。トランプ氏は戦争に巻き込まれることを懸念し戦後ウクライナの安全保障への関与に否定的だったが、方針を転換した可能性がある。同紙によると、トランプ