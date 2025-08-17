日本ハム・新庄剛志監督（５３）が宿敵とのゲーム差を思うように詰められない中、逆転Ｖに向け自信をのぞかせている。１６日の楽天戦（楽天モバイル）は打線爆発と先発・加藤貴の粘投もあって９―５で勝利。この日は首位ソフトバンクがロッテに敗れたため、ゲーム差を「３」に縮めた。だが、それでも鷹の背中は、まだぼんやり見える程度。しかも直近の直接対決では４連敗中といいところがないだけに、本来であれば意気消沈して