気象庁は17日午前6時19分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。気象庁によりますと、17日午前6時13分に日向灘を震源とする強い地震が起きました。震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、宮崎県です。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。◆気象庁からのお知らせこれらの沿岸では今後２、３時間程度は若干の海面