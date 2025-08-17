気象台は、午前6時14分に、大雨警報（土砂災害）を中頓別町に発表しました。また洪水警報を中頓別町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・中頓別町に発表 17日06:14時点宗谷地方では、17日昼過ぎまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□大雨警報・土砂災害・浸水17日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量35mm■中頓別町□大雨警報【発