ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】日向灘で地震 鹿児島県内の広い範囲で震度３を観測 KYT鹿児島読売テレビ 【速報】日向灘で地震 鹿児島県内の広い範囲で震度３を観測 2025年8月17日 6時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 気象庁によると、17日午前6時13分ごろ、地震があった 震源地は日向灘で、震源の深さはごく浅い 地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定 記事を読む