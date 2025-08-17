お盆休み最終日の17日もUターンラッシュの影響で高速道路では渋滞が予想されています。関東の高速道路では17日、いずれも上りで関越道・坂戸西スマートインターチェンジ付近で25km、東名高速・綾瀬スマートインターチェンジ付近で20kmなどの渋滞が予想されています。