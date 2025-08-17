17日も午後を中心に関東から九州の山沿いの地域でゲリラ雷雨が発生する可能性があり、注意が必要です。16日は大気の状態が不安定となった影響で静岡・浜松市で1時間に約120mm、埼玉・川口市でも1時間に約110mmの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。大気が不安定な状態は今後しばらく続く見込みで、17日も午後を中心に関東から九州の山沿いの地域でゲリラ雷雨に注意が必要です。