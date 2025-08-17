元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が16日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲスト出演の女優松岡茉優（30）と一緒に風呂に入ったと明かした。田中は「これ言っていいのかな？一緒にお風呂入った話。これはアフタートーク的に今日、茉優が好きなクッキーを買ってきたので」と言うと、2人は大盛り上がり。松岡によるとラジオ収録前日にも田中と会っていたとい