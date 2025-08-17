17日午前6時13分ごろ、宮崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 最大震度4を観測したのは、宮崎県の宮崎美郷町、宮崎市、串間市、それに国富町です。 【各地の震度詳細】 ■震度4□