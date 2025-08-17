京都の夏の風物詩「五山の送り火」が行われ、京都の山に「大文字」が浮かび上がりました。16日、東山の如意ヶ嶽に縦160メートル、横80メートルの「大文字」が現れました。京都の夏の風物詩「五山の送り火」は数百年の歴史をもつといわれ、京都の5つの山に送り火を灯し、お盆に帰ってきた先祖の霊を送りだして、無病息災を祈ります。訪れた人は「ことし父親が亡くなったので、ありがとうございますって感じですかね」「みんなが幸せ