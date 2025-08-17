タレント明石家さんま（70）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。9月7日に大阪・関西万博会場で行われる音楽と笑いのフェス「さんまPEACEFUL PARK2025＠大阪・関西万博」開催に向けての混乱ぶりをぶっちゃけた。同イベントは大阪・関西万博会場のEXPOアリーナ「Matsuri」で開催。さんまの他、浅田美代子、MISIA、ジミー大西、ナインティナイン岡村隆史、海原やすよともこ、次長課長、EXIT、ビビアン・スー、Litt