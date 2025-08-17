◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦関東第一４―１創成館（１６日・甲子園）関東第一（東東京）は２年連続、日大三（西東京）は７年ぶりの８強。この日、準々決勝の組み合わせ抽選が行われ、春夏通算５度目の東京対決が実現した。＊＊＊＊＊＊＊一塁ベース上で、えびぞりになるほど力強い雄たけびを上げ、天を見上げた。０―０の３回１死満塁、関東第一のエース・坂本慎太郎が初球を振り抜き先制の２点打