◆プロレスリング・ノア「ＳＴＡＲＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮＰＲＥＭＩＵＭ２０２５」（１６日、後楽園ホール）観衆１５９８人（札止め）プロレスリング・ノアは１６日、後楽園ホールで「ＳＴＡＲＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮＰＲＥＭＩＵＭ２０２５」を開催した。メインイベントでＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡが丸藤正道と初防衛戦を行い３２分２１秒、ｇｏ２ｓｌｅｅｐで勝利し防衛に成功した。試合後、ＫＥＮＴＡ