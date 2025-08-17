17日午前6時13分頃、日向灘を震源とするマグニチュード5.8の地震が発生し、宮崎県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。地震の概要17日午前6時13分頃、宮崎県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯32.0度、東経131.9度)で、震源の深さはごく浅い、地震の規模(マグニチュード)は5.8と推定されます。宮崎県の沿岸では今後2、3時間程度は若干の海面変動が継続する可能性