8月の連休を襲った線状降水帯は、7日に石川県で発生したのち、8日から11日にかけて九州地方で相次いで発生した。各地で浸水や土砂災害が相次ぎ、人的被害も報告されている。線状降水帯という言葉は近年広く知られるようになったが、その発生時間帯には偏りがある。特に深夜から早朝に集中する傾向があり、この事実は避難行動を考える上で重要な意味を持つ。本稿では、8月豪雨の事例を踏まえ、線状降水帯のメカニズム、発生しやすい