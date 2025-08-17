気象庁によりますと午前6時13分ごろ、九州地方で震度４の地震がありました。震源地は日向灘。震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震によって日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。