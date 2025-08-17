気象庁によりますと午前6時13分ごろ、九州地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、宮崎北部山沿い、宮崎南部平野部、震度3を観測したのは、宮崎北部平野部、宮崎南部山沿い、熊本地方、熊本球磨、熊本天草芦北、大分中部、大分西部、鹿児島薩摩、鹿児島大隅となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。